Преподаватели СШ №12 стараются сделать учебный процесс интересным

Основной корпус средней школы №12 был построен в 1992 году. Сегодня в этом учебном заведении получают знания свыше 300 учащихся. Работают с ними 35 преподавателей. В этом году в школу пришли три молодых педагога. 22-летняя Динара Балтабай — одна из них. Она преподает химию.

ДИНАРА БАЛТАБАЙ, учитель химии СШ №12:

— Химию понимают хорошо, но есть дети, которые отстают, и дети, которые впереди. Ко всем индивидуально подходим. Химия — нужный предмет. Особенно для тех людей, которые медицину выбирают, те, которые хотят стать учителями химии.

В своем новом послании Касым-Жормарт Токаев отдельно остановился на предметах естественно-матемитического цикла и английском языке. По мнению главы государства, их преподавание в старших классах нужно усилить. Все дело в научно-техническом прогрессе, из-за которого потребность в отдельных кадрах с каждым годом становится только выше. Как и в специалистах владеющих несколькими языками.

АЙТКОЖА БАУКЕНОВ, директор СШ №12:

— Государственный язык у нас казахский. А в большинстве у нас русскоязычное население. В нашей школе, где-то 20% казахов, остальные -русские. Я все время говорю, что любить надо ту страну, где мы живем и уважать все традиции и язык того народа, того государства, где мы живем.

Если преподавать казахский язык интересно, то любовь к его изучению можно пробудить в любом ученике. Так считает Раушан Кожамжарова. Учитель казахского языка старается использовать в своей работе самые разные методики преподавания.

РАУШАН КОЖАМЖАРОВА, учитель казахского языка и литературы СШ №12:

— Ученики часто задают интересные вопросы. Исходя из этого, мне становится понятно, что они вникли в материал. Каждый урок, конечно, проходит по-разному. Когда разбираем сложные темы, какие-то отдельные моменты я проговаривают на русском, но сам урок стараюсь вести на казахском языке.

Президент подчеркнул в своем послании, что подрастающее поколение в плане полученных знаний, в том числе владение языками, должно твердо стоять на обеих ногах.