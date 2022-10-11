Представители первого антикоррупционного медиацентра встретились со студентами Kozybayev University

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Ежегодно в своих выступлениях глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечает особую роль молодёжи в общественно-политической жизни Казахстана. Сегодня молодёжь должна быть не только активной и патриотичной, но и разносторонне развитой. В Kozybayev University прошла встреча студентов с представителями филиала республиканского объединения «Первый антикоррупционный медиацентр».
РУСЛАН АСАУБАЕВ, председатель филиала республиканского ОО «Первый антикоррупционный медиацентр»
— В преддверии выборов идет набор волонтёров, наблюдателей. Ребята могут участвовать в политической жизни нашей страны. Молодежь сегодня нужно вовлекать в активную жизнь города и общества, чтобы они знали все инструменты, которые есть. Могли мониторить госзакупки, сегодня мы до них довели новые термины, чтобы они в дальнейшем могли сами развиваться и смотреть».
Затронули здесь и антикоррупционную культуру. По словам представителей центра, для действенной борьбы со взяточничеством необходимо повышать уровень и устранять правовую неграмотность. Такие встречи очень полезны, отмечает поколение «next».
БЛИЦ
— «Для себя извлёк очень много полезной информации, начиная от того, как формируется петиция, насчет разных проблем. Отдельно подошёл и спросил насчёт ИП и ТОО. Мне разъяснили. Информация была полезной».
— «Я считаю, что такие встречи нужно проводить очень часто, так как наша молодёжь должна знать, куда уходят деньги из бюджета».
Конструктивные беседы со студентами представители антикоррупционного медиацентра планируют проводить на постоянной основе.
Алишер Ашимов