Представители первого антикоррупционного медиацентра встретились со студентами Kozybayev University

Ежегодно в своих выступлениях глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечает особую роль молодёжи в общественно-политической жизни Казахстана. Сегодня молодёжь должна быть не только активной и патриотичной, но и разносторонне развитой. В Kozybayev University прошла встреча студентов с представителями филиала республиканского объединения «Первый антикоррупционный медиацентр».

РУСЛАН АСАУБАЕВ, председатель филиала республиканского ОО «Первый антикоррупционный медиацентр»

— В преддверии выборов идет набор волонтёров, наблюдателей. Ребята могут участвовать в политической жизни нашей страны. Молодежь сегодня нужно вовлекать в активную жизнь города и общества, чтобы они знали все инструменты, которые есть. Могли мониторить госзакупки, сегодня мы до них довели новые термины, чтобы они в дальнейшем могли сами развиваться и смотреть».

Затронули здесь и антикоррупционную культуру. По словам представителей центра, для действенной борьбы со взяточничеством необходимо повышать уровень и устранять правовую неграмотность. Такие встречи очень полезны, отмечает поколение «next».

БЛИЦ

— «Для себя извлёк очень много полезной информации, начиная от того, как формируется петиция, насчет разных проблем. Отдельно подошёл и спросил насчёт ИП и ТОО. Мне разъяснили. Информация была полезной».

— «Я считаю, что такие встречи нужно проводить очень часто, так как наша молодёжь должна знать, куда уходят деньги из бюджета».

Конструктивные беседы со студентами представители антикоррупционного медиацентра планируют проводить на постоянной основе.