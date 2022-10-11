Новости МТРК 11.10.2022

Новости МТРК

20:20 11 Октября 2022

Читайте также

850 млн тенге выделят на ремонт дороги до Шаховского
Готовь сани летом: жители села Дружбы Тимирязевского района готовятся к зиме
Театр воспитывает: представители сферы культуры обсудили Послание Президента РК народу
Городской чемпионат по пожарно-спасательному спорту среди школьников
Новости МТРК 30.09.2022
Полицейские направили на принудительное лечение от алкоголизма 63 человека с начала года
Североказахстанец привёз 4 золотые медали с чемпионата мира по пауэрлифтингу
Видеосъёмка запрещена?
Новый учебный год — обновлённая школа
Республиканская экологическая акция
Обещания выполнили?
В СК завершается строительство высоковольтной линии электропередачи