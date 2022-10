Мобильный центр занятости населения открыли в Палате предпринимателей «Атамекен»

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В своём Послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев большое внимание уделил развитию предпринимательства, что, в свою очередь, способствует созданию новых рабочих мест. В связи с этим в региональной Палате предпринимателей открыли окно для консультирования работодателей. По словам Серикжана Исенова, для успешной реализации программ занятости населения необходимо их активное участие.

СЕРИКЖАН ИСЕНОВ, директор центра занятости населения г. Петропавловска:

— «Потребность в кадрах существует всегда. Но, зачастую, работодатели не владеют той информацией, с помощью которой мы можем оказать содействие, и в силу занятости они не всегда к нам приезжают. Палата предпринимателей — это целевой орган, куда обращаются по различным вопросам. Благодаря нашей договорённости мы создали мобильный центр занятости».

Не успели его открыть, как за помощью уже обратились два работодателя. Сегодня большую нехватку кадров испытывает гостиничный и ресторанный бизнес. Здесь нуждаются в поварах, кондитерах и пекарях. Средняя заработная плата у них составляет от 150 до 170 тысяч тенге. В этом году в Ассоциации рестораторов и отельеров обучили и трудоустроили 60 человек. Тем не менее, нужны ещё специалисты.

АНДРЕЙ ФРОЛОВ, исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров СКО

— «Достаточно неплохая зарплата. При том, что люди работают 15 дней в месяц. Активно мы сотрудничаем с центром занятости населения. При содействии Палаты предпринимателей «Атамекен» мы ежегодно проводим работы по обучению, обращаемся к ним с просьбой обучить безработных граждан и в дальнейшем отправить к нам на стажировку, а после — трудоустраиваем.

В основном мы работаем по программе профессионального краткосрочного обучения».

Нуждается в кадрах и швейная фабрика. Сегодня здесь трудятся 70 профессиональных швей, приняли бы еще 50 специалистов. По словам Самал Кариевой, такая площадка является мостом между работодателем и сотрудником.

САМАЛ КАРИЕВА, юрист швейной фабрики «Прогресс»

297 0,28: «Заработная плата у нас составляет от 120 до 180 тысяч тенге.

0,10: В этом году через центр занятости профессиональное обучение у нас прошли 7 человек. В настоящее время они у нас трудоустроены. В следующем году планируем построить общежитие для иногородних жителей, чтобы они к нам приезжали и трудились».

Эффективным сотрудничество с центром занятости считают и в Палате предпринимателей. Благодаря принятым мерам решаются многие вопросы.

ТИМУР БЕКЕЕВ, директор Палаты предпринимателей «Атамекен» по СКО

— «Как показывает практика, если у служб занятости не будет партнёров-работодателей, которые предоставляют вакансии, то и трудоустраивать будет некого. Мы можем помочь в решении данного вопроса, так как являемся большим притяжением для бизнеса. Мы постоянно мониторим рынок вакансий. У нас уже есть сгенерированный пул вакансий, который обновляется каждую неделю».

Окно для консультаций здесь будет работать каждый день. Планируют их открыть и в районах области.