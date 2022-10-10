За 9 месяцев от рака молочной железы в СКО скончались 24 женщины

В октябре начинается Всемирный месяц борьбы против рака груди. В среднем в мире от этого заболевания умирают около 700 тысяч женщин, 5 тысяч из них — в Казахстане. Только за последние 9 месяцев в СКО от рака молочной железы умерли 24 женщины. Заболевают в области порядка 200 человек в год.

Рафаэль Ризаев, онкомаммолог областного онкологического диспансера:

— Ежегодно миллионы женщин по всему миру заболевают раком молочной железы. Рак молочной железы в структуре заболеваемости среди онкологических заболеваний занимает первое место. Как в мире, так и в Казахстане.

Стресс, переохлаждения, наследственность. Всё это может стать красной кнопкой для страшного недуга под названием рак молочной железы. И возраста здесь нет. В группе риска все. Специалисты убедительно говорят — чтобы обезопасить свою жизнь и здоровье, необходимо регулярное обследование.

Рафаэль Ризаев, онкомаммолог областного онкологического диспансера:

— Женщин призываю проходить комплексное обследование, проходить скрининги и самый простой метод — самообследование. Каждая женщина имеет возможность утром перед тем, как одеться и сходить в душ, пропальпировать, прообследовать свою грудь. Если выявили какое-то патологическое образование, обратиться к маммологу для дальнейшей диагностики.

15 октября в областном онкодиспансере, как и во всех поликлиниках, а также онкологических диспансерах страны будет проводиться День открытых дверей. В Казахстане женщинам предоставлена возможность пройти скрининговое обследование бесплатно один раз в два года.