В Петропавловске прошёл турнир по мини-футболу

Турнир по мини-футболу прошёл в Петропавловске. Состязания организовал городской совет ветеранов в рамках месячника, посвященного Дню пожилых людей. В нём приняли участие школьники Рабочего посёлка. По их словам, пример они берут со старшего поколения.

БЛИЦ

— «Они хотят, чтобы мы тоже играли, занимались спортом. Здоровье будет на высшем уровне. Спорт — это очень хорошая вещь. Думаю, каждый должен заниматься спортом, чтобы быть в тонусе».

— «В таком турнире принимаю участие в первый раз. Очень рад. Мандраж присутствует, что все взрослые, а я один маленький».

Матч среди школьников провели не просто так. Молодёжь стараются здесь привлекать к массовому спорту. По словам Виктора Бондаренко, подрастающему поколению необходимо быть выносливым и целеустремлённым.

ВИКТОР БОНДАРЕНКО, заслуженный тренер РК:

— «Такие турниры надо проводить часто, потому что у детей сейчас плотная школьная программа. Они заняты компьютером, устают. А эти движения помогают им расслабиться, быть сильными, ловкими.

Если сравнить наше время и сегодняшнее, то я считаю, нам нечего обижаться, хотя у нас не было столько спортивных сооружений, как сейчас. Мы сами искали свои спортивные площадки, сами выбирали, каким видом спорта заниматься. Сами увлечённо ходили».

Соревнования по мини-футболу среди учащихся городской совет ветеранов проводит ежегодно. Правда, из-за пандемии эту традицию пришлось отложить. В этом году турнир проходит на базе 42-ой школы.

ИМАНГАЛИ ТАТВАЕВ, заместитель председателя городского совета ветеранов:

— «Эта традиция была заложена много лет назад нашим соратником Валерием Ивановичем Масловым. Сегодня городской совет ветеранов и областной совет Комсомола после перерыва возобновил традицию. Сегодня мы приехали на открытие этого турнира и привезли свои подарки.

Хочу от всей души пожелать нашим ребятам здоровья, хорошей учёбы, и чтобы наш Казахстан процветал».

Победителей и участников соревнований наградят грамотами и ценными призами.