Североказахстанец привёз 4 золотые медали с чемпионата мира по пауэрлифтингу

Новости МТРК

15:09 7 Октября 2022

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Мастер по гиревому спорту, чемпион Казахстана и Азии по бодибилдингу, а теперь еще и чемпион Азии и мира, рекордсмен по пауэрлифтингу. Международные состязания прошли 17 сентября. В них приняли участие более 3 тысяч спортсменов. Юрий Яшин выступал в весовой категории 82 кг.

ЮРИЙ ЯШИН, рекордсмен по пауэрлифтингу:
— Приседания, сумма троеборья, жим и жим в слинге — вот те дисциплины, которые я выбрал на данный турнир. В приседании я завоевал золото, в сумме также взял золото. Золото покорилось также и в жиме. В своей возрастной категории я установил новый мировой рекорд в жиме в слинге. Это софт-экипировка. На тот момент был 210 кг. На прошедших соревнованиях Азии я его побил, установив новый мировой рекорд — 215 кг.

Юрий Яшин 26 лет своей жизни посвятил спорту. Сейчас ему 42 года. Он выступает в категории ветеранов.

ЮРИЙ ЯШИН, рекордсмен по пауэрлифтингу:
— В этот спорт меня привёл отец. Отец у меня является мастером спорта КазССР. То есть, я с детства это видел, мне нравилось. Всё, чего я добился в спорте, это благодаря отцу.
 — Серьёзно начал заниматься пауэрлифтингом и гиревым видом спорта, когда поступил в университет. Мне на тот момент было 16-17 лет. На втором курсе выполнил норматив мастера спорта по гиревому спорту. Первая моя специальность — факультет физической культуры, т.е. преподаватель-тренер по силовым видам спорта. Второе образование юридическое.

Теперь по его стопам идут и двое сыновей-близнецов Саша и Илья. С 6 лет ребята ходят на спортивные кружки: тхэквандо, каратэ, а теперь и пауэрлифтинг.

АЛЕКСАНДР ЯШИН:
— Равномерно ходили на тхэквандо и на каратэ. Ездили на чемпионаты Азии, Казахстана. Занимали места. С 12 лет очень хотел заниматься как папа.

На троих у отца с сыновьями более 200 медалей. И это только начало, говорит Юрий. В ноябре он планирует взять детей с собой на соревнования. Это будет их первый выход в этом виде спорта. Всё организовывает своими силами. Но, без спонсоров тяжело, признается чемпион. Сейчас Юрий работает тренером в фитнес-центре. Там и готовит ребят.


Диана Салихова

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