Полицейские СКО «прикрыли» интернет-магазин с наркотиками

Двоих парней 20-и и 22-х лет задержали по подозрению в рекламе и сбыте синтетических наркотиков. Совершались преступления посредством «интернет-магазина» в мессенджере Telegram. В ходе личного обыска при задержании, а также на съёмной квартире, которую арендовали молодые люди, изъяты полимерные свёртки с наркотическим веществом.

ЛЮФТ: (Обозначила. — Показал место, да? — Собака не отходит. — На балконе обозначила собака. Вот мы сразу видим — под пепельницей находится полимерный пакет с веществом растительного происхождения. Также наблюдаем, да?

Изъяли и упаковочный материал — 500 пакетиков «зиплок». Вероятно, ожидался большой товарооборот, говорят полицейские. Однако планам не суждено было сбыться: интернет-магазин просуществовал недолго.

СНХР: подозреваемый ( — Деньги нужны были срочно. — Сколько длилась ваша преступная деятельность? — Сутки, не более)

Согласно результатам экспертизы, обнаруженное вещество является концентратом синтетического наркотика, известного под названием «спайс». Изъятого количества достаточно, чтобы приготовить более 250 разовых доз.

РУСЛАН УМБЕТОВ, заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— Их деяния квалифицируются по ст. 297 ч.3 п. 1 и 5 УК РК, т.е. незаконные приобретение, хранение в целях сбыта психотропных веществ, совершённые группой лиц по предварительному сговору, посредством использования электронных ресурсов, а также по ст. 299-1 — незаконная реклама и пропаганда наркотических средств.

Всего с начала года полицейские изъяли из незаконного оборота 383 килограмма наркотиков, из них более 2 килограммов — синтетических.