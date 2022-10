«Лучший учитель года» Академии НГ РК

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В Петропавловске чествовали лучших преподавателей Академии Национальной гвардии РК. На торжественном собрании выбрали и лучшего учителя учебного заведения. Традиционный конкурс проходил с начала сентября. Специальная предварительная комиссия оценивала работы специалистов в течение месяца и сегодня опубликовала свои результаты .

Преподавательский состав Академии — 120 человек. Более 20 из них — участники регионального этапа конкурса. Руслан Мулдинов — преподаватель по физической подготовке курсантов. Трудовой стаж небольшой, 6 лет. Но, накопленных знаний, опыта хватило, чтобы стать лучшим в своем деле.

Руслан Мулдинов — преподаватель кафедры физической подготовки и спорта Академии НГ РК:

— «Пришел я в Академию в 2016-ом году преподавателем, потом был назначен начальником подготовки и спорта. Обратно стал преподавателем, в прошлом году я занял 2-ое место в конкурсе «Лучший преподаватель года в Академии» и, наконец, в этом году я стал лучшим преподавателем года, это достойная награда, я считаю . Всем хочу пожелать успеха, творческого, самое главное, учить и воспитывать учеников, курсантов. Это очень тяжело, это большой труд. Терпения всем преподавателям, здоровья и успехов во всем.»

Ерлик Ыкыласов — начальник кафедры общеобразовательных дисциплин Академии НГ РК: -«Основным критерием данного конкура являются методическая подготовленность преподавателя, умение преподнести и передать учебный материал, ну и, конечно же, его участие в процессе обучения и воспитания курсантов Академии НГ РК».

Скоро Руслан Мулдинов представит регион на республиканском конкурсе.