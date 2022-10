Листовки о предстоящих выборах раздают североказахстанцам

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Важен голос каждого! Волонтёры проводят акцию по разъяснению предстоящих выборов президента: как они проходят, как включить себя в список избирателей и что делать, если прийти на избирательный участок не получится. Всё это есть в листовках, которые раздают волонтёры.

Такая акция продлится весь октябрь. Каждый день активисты будут раздавать по 300 бюллетеней в разных уголках города.

АНАСТАСИЯ ВОЛКОВА, руководитель фронт-офиса волонтёров СКО:

— С целью информирования молодёжи, населения о предстоящих выборах. Участие в выборах — это участие в жизни нашей страны, в дальнейшем её развитии. Поэтому важен голос каждого.

Листовки жители берут охотно. Некоторые задают вопросы. Заметно, что большинство подходят к выборам осознанно.

БЛИЦ:

— 20 ноября. Да, схожу. Как и каждый гражданин. Выборы — это же мы выбираем свою власть на определённый срок. Что мы выберем, то и будет. Всё в наших руках, как говорится.

— Я всё это прочитаю, изучу. О чём речь тут. Это, наверное, больше подойдет внуку моему, чтобы получше ознакомился.

— О том, что выборы будут, конечно же, знаю. На каждые выборы с семьёй хожу. Потому что выборы для нас, для казахстанцев, это один из моментов для улучшения нашей жизни. Соответственно, социального положения всех граждан. И выбор каждого человека принесёт значительный вклад в развитие нашего государства.