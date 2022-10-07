Готовь сани летом: жители села Дружбы Тимирязевского района готовятся к зиме

Новости МТРК

15:07 7 Октября 2022

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«Готовь сани летом, а телегу зимой». О том, что подготовиться к холодам нужно заранее, точно знает семья Новиковых из села Дружбы Тимирязевского района. Глава семейства Павел Новиков работает механизатором в КХ «Усенков». Можно сказать, что все время находится в поле. Но, несмотря на это, заблаговременно заготовил корма для личного подворья, дрова и уголь на зиму. Немалая помощь пришла от самого хозяйства.

Павел Новиков, житель села Дружбы Тимирязевского района:
— Я механизатор. Работаем на «Кировце». Сеем, убираем, на комбайне работаем. Зарплата в меру, не бедствуем. Зависит от урожая. От хозяйства нам помогают с заготовкой дров, корма, сена, отходов.

Хранительница домашнего очага Татьяна Новикова работает поваром в садике третий год. Домашний погреб полон солений и варений. А внешнее убранство дома привлекает своей креативностью.

Татьяна Новикова, жительница села Дружбы Тимирязевского района
— У нас был конкурс, у кого лучше усадьба. Мы забор разукрасили фигурками разными, я ему инициативу подала, ему понравилось, вот мы вместе и сделали. На новый год всегда разукрашиваем дом, гирлянды вешаем, фигурки с детками делаем во дворе.

И в огороде помощь, и по дому. Дочка Полина и сын Петя вносят свою лепту в каждый уголок семейного очага. Особенно понравилось им раскрашивать владения, ведь у обоих — любовь к рисованию.

Полина и Петр Новиковы
— Я забор красила.
-А ты?
-Я тоже помогал маме забор красить.

Петя учится во втором классе, увлекается математикой. А шестиклассница Полина любит физкультуру и танцы. Зимой семья планирует отдыхать. И смотреть из окошка, как папа на «Кировце» очищает сельские улицы от снега.


Анастасия Кузнецова

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