Чествование спасателей, участвовавших в тушении пожаров в Костанайской области

Новости МТРК

17:32 7 Октября 2022

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Обугленные лица, пропитанная гарью боевая одежда. Это кадры тушения лестных пожаров в Костанайской области, которые вспыхнули в начале сентября этого года. В схватке с огнём сражаются североказахстанские спасатели. 5 сёл и 2 лесничества горели в области в один день.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:
— Вначале — низовой беглый, смешанный лес начал гореть, осина, сосна. Первые сутки огнеборцы пытались наземными силами противостоять огненной стихии самостоятельно. Но порывы ветра постоянно менялись, пожар перешел в фазу верхового.

Поэтому с министерства поступила команда — наращивать силы. Всего задействовали более 200 единиц техники, 1785 спасателей из 4 регионов. Из них 50 североказахстанских огнеборцев. О страхе не было времени размышлять, говорит водитель пожарных автомобилей СПЧ№1 города Петропавловска Джамбул Ахметов. На пожарах уже более 10 лет. В Аулиекольском районе тушили 6 дней, пока дома за него молилась жена и ждали своего отца двое детей.

Джамбул Ахметов, водитель пожарных автомобилей СПЧ№1 г. Петропавловска:
— Такой пожар в моей практике первый раз. Верховой пожар, лесной пожар, плюс ветер, недостаток воды первое время. Тяжеловато было. Прибыли мы туда вечером, сразу же в селе Аманкарагай начали работу по тушению пожаров. Там практически 90% деревни уже горело.

Но огнеборцы выстояли с честью и совместными силами побороли огненную стихию. Джамбул Ахметов получил благодарственное письмо от Президента РК.

На торжественном мероприятии получили государственные и ведомственные награды 44 сотрудника пожарных подразделений Петропавловска, Тимирязевского, Кызылжарского и Жамбылского районов.


Анастасия Кузнецова

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