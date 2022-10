Чествование спасателей, участвовавших в тушении пожаров в Костанайской области

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Обугленные лица, пропитанная гарью боевая одежда. Это кадры тушения лестных пожаров в Костанайской области, которые вспыхнули в начале сентября этого года. В схватке с огнём сражаются североказахстанские спасатели. 5 сёл и 2 лесничества горели в области в один день.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— Вначале — низовой беглый, смешанный лес начал гореть, осина, сосна. Первые сутки огнеборцы пытались наземными силами противостоять огненной стихии самостоятельно. Но порывы ветра постоянно менялись, пожар перешел в фазу верхового.

Поэтому с министерства поступила команда — наращивать силы. Всего задействовали более 200 единиц техники, 1785 спасателей из 4 регионов. Из них 50 североказахстанских огнеборцев. О страхе не было времени размышлять, говорит водитель пожарных автомобилей СПЧ№1 города Петропавловска Джамбул Ахметов. На пожарах уже более 10 лет. В Аулиекольском районе тушили 6 дней, пока дома за него молилась жена и ждали своего отца двое детей.

Джамбул Ахметов, водитель пожарных автомобилей СПЧ№1 г. Петропавловска:

— Такой пожар в моей практике первый раз. Верховой пожар, лесной пожар, плюс ветер, недостаток воды первое время. Тяжеловато было. Прибыли мы туда вечером, сразу же в селе Аманкарагай начали работу по тушению пожаров. Там практически 90% деревни уже горело.

Но огнеборцы выстояли с честью и совместными силами побороли огненную стихию. Джамбул Ахметов получил благодарственное письмо от Президента РК.

На торжественном мероприятии получили государственные и ведомственные награды 44 сотрудника пожарных подразделений Петропавловска, Тимирязевского, Кызылжарского и Жамбылского районов.