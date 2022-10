28 грабежей зарегистрировали в СКО с начала года

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

За 9 месяцев в области зарегистрировали 28 грабежей. Это ниже на 22,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Один подозреваемый находится в розыске, остальные задержаны. Так, в июле по ул. Г.Мусрепова обокрали пожилого горожанина. Будучи инвалидом по зрению, он не смог описать преступника. Но благодаря видеокамерам злоумышленника задержали менее чем за час. В августе состоялся суд, 39-летнего горожанина приговорили к 2,5 годам лишения свободы. Полицейские рекомендуют не оставлять в людных местах на виду телефоны, ручную кладь и другие компактные, но ценные вещи. Это может спровоцировать грабёж.