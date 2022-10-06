Почетному куйши Серикбаю Кусаинову исполнилось 85 лет

Культура

18:33 6 Октября 2022

5 октября исполнилось 85 лет выдающемуся композитору, талантливому педагогу, наставнику тысячи казахстанских музыкантов Серикбаю Кусаинову. В областной библиотеке имени Сабита Муканова прошел вечер, посвященный юбилею выдающегося земляка. В зале собрались родственники, друзья и коллеги виновника торжества. Почетный гражданин области Жамбул Тасеменов, говорит, что очень гордится своим земляком. Своего младшего сына он отдал к Серикбаю Кусаинову учиться игре на домбре.

ЖАМБУЛ ТАСЕМЕНОВ, Почётный гражданин СКО:
— Недавно он получил звание Почетного гражданина Северо-Казахстанской области. Имеет много наград в области искусства. Серикбай Кусаинов — трудолюбивый человек. Я водил к нему младшего сына, когда он учился в школе.

Серикбай Кусаинов начал интересоваться искусством с раннего возраста. Куйши стремился к чувственной и красивой игре на домбре, этому же педагог учил тех, кто приходил к нему за музыкальными знаниями. За годы работы Серикбай Кусаинов создал несколько ансамблей в нашем регионе, но, главное, повысил интерес детей к игре на национальном инструменте.

 АМАНДЫК ЖАНТЕМИРОВ, Почетный гражданин СКО:
— Начинающие казахстанские музыканты часто выезжали с концертами в соседние Омск, Тюмень и Курган. Серикбай Кусаинов был в их числе. Нужно было видеть, как на него реагировал зал. Видно было, как зритель уважал труд нашего земляка и восторгался им.

На творческий вечер приехал внук Серикбая Кусаинова, который последовал его примеру и занимается музыкой. В зале звучали разные композиции, а его участники поздравляли юбиляра и произнесли в его адрес много теплых слов.


Дарья Пышмынцева

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