Новое поступление на ярмарке белорусской обуви

Новости МТРК

14:49 6 Октября 2022

 

Ярмарка белорусской обуви продолжает радовать североказахстанцев. Совсем недавно поступил новый завоз. И жители уже спешат подобрать себе новинку. Среди посетителей Александр Кудасов с супругой. Хотят обновить осеннюю обувь и подготовиться к зимнему сезону.

АЛЕКСАНДР КУДАСОВ, житель г.Петропавловска:
— Я с супругой пришёл, с её подругой. Взяла хорошие осенние ботиночки. Качество отличное. Сейчас меряет что-то. Наверное, ещё что-нибудь возьмём.

В день здесь продают по 50 пар обуви. Из нового завоза — 300 женских и мужских моделей.

ЕВГЕНИЙ КАЛАЧЁВ, консультант:
— Вчера к нам поступил большой завоз. Люди идут, успевают приобрести. Остается мало моделей.
— Сейчас люди переобуваются в зимнюю обувь. Ищут противоскользящую подошву и широкое голенище, теплый мех.
 — Цены у нас доступны для каждого: женская модель — от 11 тысяч, мужская — от 18 тысяч.

Действуют на ярмарке обуви и скидки. На покупку второй пары — 5%. Подобрать подходящую обувь, особенно для проблемных ног, можно по адресу Ж.Жабаева 82А. Это теннисный центр, вход с торца здания.


Диана Салихова

Читайте также

Новости МТРК 26.09.2022
Долгожданный ремонт!
Новости МТРК 19.09.2022
Новости МТРК 16.09.2022
Новости МТРК 22.09.2022
Обещания выполнили?
Новости МТРК 27.09.2022
Новости МТРК 12.09.2022
Новости МТРК 21.09.2022
Новости МТРК 08.09.2022
Новости МТРК 30.09.2022
Новости МТРК 06.10.2022