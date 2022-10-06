Новое поступление на ярмарке белорусской обуви

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied
Ярмарка белорусской обуви продолжает радовать североказахстанцев. Совсем недавно поступил новый завоз. И жители уже спешат подобрать себе новинку. Среди посетителей Александр Кудасов с супругой. Хотят обновить осеннюю обувь и подготовиться к зимнему сезону.
АЛЕКСАНДР КУДАСОВ, житель г.Петропавловска:
— Я с супругой пришёл, с её подругой. Взяла хорошие осенние ботиночки. Качество отличное. Сейчас меряет что-то. Наверное, ещё что-нибудь возьмём.
В день здесь продают по 50 пар обуви. Из нового завоза — 300 женских и мужских моделей.
ЕВГЕНИЙ КАЛАЧЁВ, консультант:
— Вчера к нам поступил большой завоз. Люди идут, успевают приобрести. Остается мало моделей.
— Сейчас люди переобуваются в зимнюю обувь. Ищут противоскользящую подошву и широкое голенище, теплый мех.
— Цены у нас доступны для каждого: женская модель — от 11 тысяч, мужская — от 18 тысяч.
Действуют на ярмарке обуви и скидки. На покупку второй пары — 5%. Подобрать подходящую обувь, особенно для проблемных ног, можно по адресу Ж.Жабаева 82А. Это теннисный центр, вход с торца здания.
Диана Салихова