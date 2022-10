YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Долгожданный ремонт! В селе Прибрежном Кызылжарского района приводят в порядок дороги. В апреле на нашем телеканале вышел материал, в котором жители критиковали дороги внутри села. Непроходимая грязь весной и осенью, ямы — круглый год. Всё это позади. На главной улице села ремонт завершён. А раньше дорога на этой улице была под стать названию — Советская.

ОЛЬГА МОЗОЛЕВА, жительница с.Прибрежного, Кызылжарский район:

— Насколько я знаю, в последний раз дорога ремонтировалась ещё при советской власти. Это мне рассказывали мои родители. Сейчас всё замечательно, результат налицо. Когда только отремонтировали дорогу, приятно было посмотреть, что дети катаются на скейтбордах. Сама тоже на велосипеде часто катаюсь.

Ликуют и автомобилисты. Сколько денег потратили на ремонт своего транспорта, уже не сосчитать. На главной улице постелили больше км нового асфальта. Зашла тяжёлая техника в другие переулки.

АЙГЕРИМ ХАМЗИНА, корреспондент:

— Это улица Достык. От дороги здесь одни обломки. Но и до ремонтных работ состояние дороги было ненамного лучше, шутят жители. Но скоро здесь появится новый асфальт. Его постелют на 700 м дороги.

Село Прибрежное находится в 5 км от Петропавловска. Многие жители каждый день едут на работу в областной центр. Здесь курсирует 14-маршрут. Перевозчики тоже критиковали дороги в селе и даже отказывались ездить в Прибрежное, рассказывают жители. Сейчас этот вопрос не стоит.

ДАУРЕН РАМАЗАНОВ, аким Прибрежного сельского округа, Кызылжарский район:

— Были выделены бюджетные средства порядка 150 млн тенге на ремонт внутрипоселковых дорог села Прибрежного. Протяжённость ремонтных работ у нас 4,4 км. Это 5 улиц. Основные заездные улицы, по которым будет ездить автобус. Сейчас сделано 1,4 км асфальта. Это въездной путь, где ездит автобус.

Ремонтировать будут, пока позволяет погода. Остальное доделают в следующем году. Видимо подхватили «фишку» областного центра — растягивать ремонт на несколько лет. А для детей главная радость — новая спортивная площадка. «Пас», «гол» и «навес» здесь теперь слышны с утра до вечера.

РОДИОН ЛЕЙМАН, житель с.Прибрежного, Кызылжарский район:

— Раньше поле было вообще неудобное. Были дырки, газон был немягкий, скользил. Сюда вообще никто не приходил играть. Сейчас очень удобное поле. Ничего не скользит, дырки заделаны, ворота нормальные поставили. Каждый вечер сюда приходят и играют.

Рядом с мини-футбольным полем установили тренажёры. Всё это под новым освещением, чтобы заниматься спортом можно было в любое время. Спортплощадка обошлась в 16 млн тенге.