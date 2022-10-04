Письма 70-80 годов, так и не дошедшие до своих адресатов, нашли жители Петропавловска

В одной из многоэтажек Петропавловска обнаружили затерявшуюся почту. Недошедшие до адресата письма и газеты 70-80 годов падали за почтовый ящик, висевший на стене подъезда. Они пережили Брежневские времена, Горбачёвскую перестройку, лихие 90-е. С тех пор изменилось многое, но 47-й дом так и остался на том же месте. В открытках родных и близких поздравляют с Первым мая и седьмым ноября. В квитанциях рублевые и даже копеечные счета, а судя по уведомлению, кто-то так и остался без посылки из Грузии. И если бы не ремонт в подъезде, эти послания остались бы забытыми, быть может, и ещё не одно десятилетие. Теперь нашедшие почту разыскивают тех, чьи имена указаны на конвертах или их родных. Два адресата откликнулись и захотели прочесть, что же им написали почти полвека назад.

ВИКТОР ГЕРАСИМОВ, житель города:

Самое прикольное, что квитанции различные начали падать, старые квитанции, распечатанные еще на машинках. Сосед берет со второй квартиры, а я говорю : «Сейчас долг тебе придет, квитанция». Он берет и за что-то долг 2-3 рубля на его квартиру. Про элеватор пишут, что-то про уборку, и про разоружение. Новости всё те же.