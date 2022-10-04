Министр индустрии и инфраструктурного развития рассказал о выполнении поручений Президента РК

Новостройки с коммуникациями, вызывающими у новосёлов много головной боли, плотная застройка, из-за которой в квартиры не попадает солнечный свет. И это только часть проблем, которые, по мнению министра индустрии и инфраструктурного развития страны, решатся после окончательного формирования государственного градостроительного кадастра. Документ готов на 65%. Доработать его в профильном министерстве планируют в следующем году.

КАИРБЕК УСКЕНБАЕВ, министр индустрии и инфраструктурного развития РК:

— Мы проводим изменения в законодательном порядке. Мы будем требовать, чтобы каждое решение плана детальной планировки, который разработан местными исполнительными органами на определенный район, чтобы он проходил градостроительную экспертизу. И уже не просто на словах, а научно доказано, обосновано. В соответствии с нашими нормативами будут даны оценки, соответствует этот проект градостроительным нормам, плотности застройки и транспортной нагрузке, которая возможна в данном регионе.

Кроме того, предполагается, что в каждом городе страны по поручению главы государства будут созданы интерактивные карты земельных участков и схем коммунальных сетей. Еще одна из задач, которая стоит перед министерством индустрии и инфраструктурного развития, связана со строительством дорог. К проблемному вопросу подойдут с научной стороны, объяснил Каирбек Ускенбаев. Этим займутся специалисты Казахстанского дорожного научно-исследовательского института. Они проверят качество материалов отечественных битумных заводов, а также определят конструкцию дорожной одежды для каждого отдельного региона, в зависимости от его климатических условий. Кроме того…

КАИРБЕК УСКЕНБАЕВ, министр индустрии и инфраструктурного развития РК:

— Одно из предложений поступило. Для ускорения процесса строительства дорог, чтобы мы не разрабатывали ПСД, базовые укрупненные расчеты у нас есть, поэтому мы можем объявлять конкурс для того, кто построит дорогу от Астаны, например, до какого-то из районов. Кто хочет участвовать должен дать цену с учетом своих рисков в рамках возможного удорожания проектов. После того, как предприниматель выигрывает эту дорог, условно говоря, он сам разрабатывает ПСД.

Самостоятельности не отнять у тех, казахстанцев, которые сдают своё жилье в аренду втридорога. Этой осенью некоторым квартиросъемщикам пришлось особенно не сладко. Об их проблемах Каирбек Ускенбаев много слышал из социальных сетей. Министр подчеркнул, что рынок аренды жилья, которое сдают частники, никем не регулируется.

КАИРБЕК УСКЕНБАЕВ, министр индустрии и инфраструктурного развития РК:

— Мы готовим свои предложения о том, чтобы создать рынок арендного жилья частный, который мог бы привлечь инвестиции и иметь постоянный источник дохода от сдачи в аренду. Мы бы хотели, чтобы госслужащие, пенсионеры, врачи и педагоги, которые не занимаются, например, бизнесом, имели право выкупать акции АО, занимающего арендным жильем. Предприятие, вкладывая в недвижимость и получая арендную плату, могло бы практически ежеквартально доход для людей обеспечить.

Каирбек Ускенбаев предполагает, что цены на съемные квартиры в Казахстане поднялись временно. Но, когда стоимость арендного жилья пойдёт на спад, министр прогнозировать не может.