Гранты получили, а бизнес не открыли: занятость населения обсудили в акимате СКО

10,5 тысяч североказахстанцев получат работу в этом году. Столько рабочих мест планируют создать, открывая новые производства, расширяя имеющиеся и, конечно, поддерживая предпринимателей. Пока создали 9300 рабочих мест. Во многом благодаря проекту по развитию предпринимательства, для которого выделили 3 млрд тенге. Планируется, что 17 тысяч человек трудоустроятся на новое место или откроют своё дело.

РИНАТ ЕЛЬЖАСОВ, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ СКО:

— Более 3 тысяч получат работу в рамках поддержки работодателей путём частичного субсидирования зарплаты, пройдут обучение более 2 тысяч. Кроме этого, ожидается, что 1200 граждан получат кредиты и гранты на развитие собственного дела.

Для последних предусмотрены льготные кредиты и гранты. Выделенные деньги начинающие предприниматели должны потратить на старт собственного дела. Но есть и те, кто гранты получил, а бизнес так и не открыл. Куда пошли деньги? Вопрос со звёздочкой. Сложнее только: как теперь вернуть эти средства? В Есильском районе дошло аж до суда. А деньги так никто и не вернул.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Значит комиссия отработала плохо в Есильском районе, когда рассматривали кандидатуры, кому нужно помочь. В М.Жумабаева 100% возвратность, в Кызылжарском районе — 68%, в Тайыншинском половину вернули. У вас ноль.

Ноль и в Тимирязевском районе. Там получившие грант и вовсе переехали в другой район. По области насчитали 67 человек, которые потратили грант неизвестно на что, но явно не на стартап. Вопросы есть и к субсидируемым рабочим местам. Государство первые месяцы оплачивает часть зарплаты, чтобы поддержать работодателя и трудоустроенного. После специалист остаётся на новом месте уже без участия государства. Но эта схема сработала не везде.

РИНАТ ЕЛЬЖАСОВ, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ СКО:

— На организацию субсидируемых рабочих мест в области направлено 3463 человека. После участия на постоянные рабочие места трудоустроено 716. Доля лиц трудоустроенных — 57%. Мы видим риски. В отдельных районах люди продолжают работать на временных рабочих местах.

То есть в любой момент они могут остаться без работы. Огромный кадровый ресурс хранят сёла. Раскрывают его новые предприятия. Например, в селе Рублёвке Аккайынского района раньше постоянную работу имели 57 человек. Почти все — бюджетники. Сейчас же 86 сельчан трудятся на новой молочной ферме. И таких примеров должно быть больше, отметим аким области.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— В АПК у нас идёт реализация 31 инвестпроекта, будет создано свыше тысячи рабочих мест. Жители порядка 40 сёл будут охвачены активными мерами занятости.

Не оставили без внимания и вопрос земельный. Речь о нашумевшей вырубке деревьев в Петропавловске. Берёзовая роща пошла под топор предпринимателя, который взял участок для строительства там придорожной гостиницы, шиномонтажки и стоянки для транзитных авто.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Работа не проводилась. Акиматом города предпринимались попытки вернуть участок в госсобственность. Владелец данного участка не имел права вырубать деревья, поскольку предприниматель не получил разрешения в отделе ЖКХ акимата города.

Полиция возбудила уголовное дело. Предварительный ущерб — 41 млн тенге. Аким области поручил провести ревизию всех участков, где имеются зелёные насаждения, чтобы они не повторили участь вырублённой рощи.