35 пожаров произошло в СКО с начала отопительного сезона

С начала года в области зарегистрировано 522 пожара, в которых погибли 33 человека. С начала отопительного сезона уже произошло 35 пожаров. Материальный ущерб превысил 10 млн тенге. ЧС-ники проводят встречи с жителями частного сектора, где происходит большая часть пожаров. Пройдено порядка 19 тысяч жилых домов с охватом 37 тысяч человек . Выявлено 7 тысяч нарушений правил пожарной безопасности. В домах, где проживают социально уязвимые категории граждан, спасатели устанавливают датчики газа и дыма.

ВЛАДИМИР ХУТИНАЕВ, начальник управления по ЧС г.Петропавловска:

— В данный момент существует такая практика, что жители сами устанавливают датчики. Это простые приборы. Жителям могут вовремя проснуться, обратить внимание и потушить своими силами возгорание, которое на начальном этапе происходит либо эвакуироваться.