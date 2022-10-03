С 3 октября в СКО началась кампания иммунизации против гриппа

Температура 38 и выше, сухой кашель, головные и мышечные боли, насморк. С 1 октября ОРВИ и грипп атакует казахстанцев. Эпидемиологическая ситуация в нашей области характеризуется сезонным подъемом заболеваемости без превышения контрольного уровня. В сентябре заболели почти 1900 североказахстанцев, а за последнюю неделю — более 550.

Салтанат Мергалимова, руководитель отдела эпидемиологического контроля за инфекционными и паразитарными заболеваниями департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Сейчас одним из эффективных способов профилактики является вакцинация. Вакцинация против гриппа защищает лиц из групп риска от осложненного течения основного заболевания, госпитализации и летальных исходов.

С 3 октября в области началась кампания иммунизации против гриппа. Лица, которые относятся к группе риска, смогут получить вакцину бесплатно в поликлинике по месту прикрепления.

Салтанат Мергалимова, руководитель отдела эпидемиологического контроля за инфекционными и паразитарными заболеваниями департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— К данным лицам относятся медработники, дети, состоящие на диспансерном учете в медорганизации, дети детских домов, домов ребенка, контингент домов престарелых и по эпидемиологическим показаниям. К ним относятся беременные во 2 -3 триместре, лица с хроническими заболеваниями, лица старше 65 лет и другие.

Для кампании вакцинации закупили 60 тысяч доз российской вакцины «Гриппол Плюс». Она будет предназначена для бесплатной иммунизации. Как относятся к такой мере профилактики от ОРВИ и гриппа североказахстанцы?

— Конечно, доверяем, обязательно. Мы дважды ставили от коронавируса. Заболевание растет осенью, весной. Мы не болели ни коронавирусом, ни гриппом.

— Я не собираюсь. Это в принципе противоестественно что-то в себя втыкать. За исключением каких-то экстренных случаев, когда между жизнью и смертью.

— В этом сезоне я ещё не болел, но заболеть очень легко. Понижение температуры, авитаминоз, поэтому прививаться стоит.

Между тем, специалисты напоминают об индивидуальных мерах защиты. Носить маски, соблюдать социальную дистанцию, принимать витамины и оставаться дома при первых симптомах заболевания.