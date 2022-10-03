Новинка на ярмарке белорусской обуви — верхняя одежда

Ярмарка белорусской обуви радует новинками. Более 100 пар обуви распродали за выходные. Совсем скоро ожидается новый завоз. Сейчас североказахстанцы могут подобрать себе зимние сапожки, весенние ботиночки и даже летние кроссовки.

ЕВГЕНИЙ КАЛАЧЁВ, консультант:

— Сейчас у нас в ассортименте имеется более 500 пар обуви. Зимняя, летняя, осенняя. Буквально на этой неделе мы ожидаем большое поступление зимней обуви. Мужской и женской. Размеры доступны абсолютно для каждого: женская от 36 по 43, мужские от 40 по 49.

В новом месте ожидает североказахстанцев и новый ассортимент. На ярмарке теперь можно найти верхнюю одежду.

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— Теперь к новым сапожкам можно подобрать и теплую курточку. Ассортимент здесь широкий. Есть осенние, зимние, демисезонные. Как женские модели, так и мужские.

ЕВГЕНИЙ КАЛАЧЁВ, консультант:

— Курток размеры есть: женские от 50 до 70, мужские от 50 до 60. В куртках наполнитель верблюжий и биопух. Биопух — это специальный пух для аллергиков. Также он при стирке не комкается, очень теплый.

Поменяла ярмарка белорусской обуви и местонахождение. Сейчас можно найти её по адресу ул.Ж.Жабаева, 82А. Это теннисный центр, вход с торца здания. В Петропавловске ярмарка будет работать до 9 октября.