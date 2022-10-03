На швейной фабрике «Прогресс» до 2023 года обучат и возьмут на работу 49 человек

46-летняя Любовь Власова-Касимова легко управляется со швейной машинкой. Непрофессионал не скажет, что за ней она сидит чуть больше 4х месяцев. Именно столько длилось профессиональное обучение по специальности «Швея». Его женщина проходила на швейной фабрике «Прогресс».

ЛЮБОВЬ ВЛАСОВА-КАСИМОВА, жительница г.Петропавловска:

— Я пришла, мне все показали, рассказали. Я посмотрела, с каким интересом тут работают, меня это заинтересовало. Я тоже подумала, что хочу, а почему нет? Я выучилась 4 месяца и могу с уверенностью сказать, что мне это нравится, и что я долгое время собираюсь здесь проработать.

Вместе с Любовью это смогут сделать еще 6 женщин. 3 октября они получили сертификаты о завершении профессионального обучения, которые позволяют им официально трудоустроиться. Сейчас на швейной фабрике «Прогресс» трудятся 76 человек. До марта 2023 года на предприятии планируют обучить и взять на работу еще 49 швей.

АСЕТ НОГАЙБАЕВ, учредитель швейной фабрики «Прогресс»:

— Этот цикл не прекращается. Мы призываем жителей Петропавловска, СКО приходить на фабрику, мы обучим и в ближайшее время, сейчас идут переговоры, возможно, будем предоставлять общежития. В 2023 году. На сегодня получают у нас швеи от 120 до 180 тысяч тенге. Если у швеи растет разряд, то она получает уже 200 тысяч и выше.

Специалисты швейной фабрики «Прогресс» занимаются пошивом одежды для работников силовых структур. В год изготавливают до 100 тысяч раличных изделий. В период с 2016-го по 2019-й годы здесь шили верхнюю одежду, но сейчас ее производство заморожено. Трудоустроиться и пройти обучение по государственной программе молодым швеям помогли в городском центре занятости.

СЕРИКЖАН ИСЕНОВ, директор Центра занятости г.Петропавловска

— Программа подразумевает социальную ответственность предпринимателей, потому что в дальнейшем предприниматель обязан трудоустроить тех людей, которые прошли обучение на 12 месяцев. Те лица, которые обучаются на рабочем месте они могут получать заработную плату. Размер фиксированным 20 МРП, но работодатель имеет право доплачивать.

По такой же программе обучение для дальнейшего трудоустройства в Петропавловске проходят 80 человек. Это электрики, электромонтеры, повара, кондитеры.