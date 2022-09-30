Возможности Социального кодекса

Члены мобильной группы министерства труда и социальной защиты населения побывали с рабочим визитом в Аккайынском районе. В первую очередь они встретились с активом и общественниками. Собравшимся разъяснили основные направления Послания главы государства народу Казахстана, а именно об изменениях в социально-трудовой сфере, перечислили ключевые моменты Социального кодекса.

АЛИМЖАН БЕКМАГАМБЕТОВ, заместитель генерального директора Республиканского научно-исследовательского института министерства труда и социальной защиты населения РК:

— Сейчас знания устаревают, людей несколькими дипломами не удивить. Еще приходит такое понятие, как сертификация навыков, то есть там, где рабочие специальности, где не нужно высшего образования, идет быстрое обучение, навыки. И здесь как раз речь идёт о сертификации. Мы должны проверить. Все это отражено в новом законе о национальной системе квалификации.

Увеличение сроков выплат государственного социального пособия и социальных выплат по уходу за ребенком, внедрение «Цифровой карты семьи». На базе электронной биржи труда сформируют цифровую экосистему. На совещании также говорили о повышении пенсионных выплат и новой миграционной политике.

АЛИМЖАН БЕКМАГАМБЕТОВ, заместитель генерального директора Республиканского научно-исследовательского института министерства труда и социальной защиты населения РК:

— Новая миграционная политика. Хотелось бы сделать акцент на том, что продолжается политика содействия добровольной трудовой миграции в РК из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы. Здесь это имеет актуальность.

Мобильная группа приняла участие в брифинге, организованном региональной службой коммуникаций. Он транслировался в прямом эфире в социальных сетях. Специалисты отвечали на вопросы журналистов и всех заинтересованных жителей области, а после провели личный прием граждан.

ГАЛИНА СТЕПАНЕНКО, жительница Аккайынского района:

— Какие предусмотрены изменения для матерей с подвеской «Алтын алқа?»