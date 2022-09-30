Состоялась внеочередная XXXII областная партийная конференция

В Петропавловске прошла внеочередная XXXII областная партийная конференция. В ней приняли участие порядка 100 делегатов со всех районов. На повестке дня — 3 вопроса. Это обсуждение новой политической платформы, избрание делегатов на XXIV съезд партии «AMANAT» и внесение изменений в состав политического совета регионального филиала партии.

КУМАР АКСАКАЛОВ, председатель СКОФ партии «AMANAT», аким СКО:

— «Сегодня в Казахстане широко обсуждается новая политическая платформа партии «AMANAT». Документ, прежде всего, направлен на политические и экономические реформы, построение Нового и Справедливого Казахстана и конечно же, на повышение уровня жизни казахстанцев. В разработке платформы приняли участие около 43-х тысяч членов партии со всей страны, из которых больше тысячи внесли свои предложения».

Главный идеологический партийный документ — это результат открытого совместного обсуждения партийцев, депутатов, представителей экспертного сообщества и активистов. Политическая платформа состоит из 3-х разделов. По словам исполнительного секретаря регионального филиала партии, политическая платформа соответствует стратегическому курсу развития страны.

АСЕМ РАХМЕТОВА исполнительный секретарь СКОФ партии «AMANAT»

— «Первоначальным тезисом платформы обозначено то, что сильное государство создается свободными и ответственными гражданами, имеющими равные права и возможности. При таких взаимоотношениях единство гражданина и государства позволяет нам двигаться вперёд. Отличительная черта новой платформы — это концентрация в центре партийной идеологии, именно человека, который провозглашен главным достоянием страны, его прав и свобод. Принцип «Человек — Общество — Государство» — это ключ для благосостояния каждого гражданина».

С этим мнением согласен и Владимир Витченко. Больше всего депутата городского маслихата интересует направление «Здоровая нация».

ВЛАДИМИР ВИТЧЕНКО, депутат городского маслихата

— «Если наши граждане будут здоровы, то и социально-экономическое развитие будет целесообразным. Только здоровая нация может идти дальше, двигаться вперёд. Я бы хотел сказать, за последние годы у нас построено много объектов как в областном центре, так и в районах. Более 200 объектов инфраструктуры: хоккейные корты, футбольные поля и другие площадки. Также заработала программа, которая реализуется успешно. Сейчас бесплатным видом спорта занимаются более 3-х тысяч детей».

Особое внимание в регионе — развитию массового спорта. В Петропавловске есть стадионы, школы с современными спортивными площадками. Но, они не всегда открыты для населения.

КУМАР АКСАКАЛОВ, председатель СКОФ партии «AMANAT», аким СКО

— «Они вечером, после обеда и занятий не работают. Детей не пускают в связи с тем, что там есть определённые ограничения. Давайте сделаем так, чтобы люди туда ходили. Мы с акимом города этот вопрос уже обсудили. Я дал соответствующие поручения. В городе должны быть выделены средства для реализации. Более того, мы укрепим и усилим ещё эти стадионы, поставим дополнительные турники».

Появятся в Петропавловске ещё две школы с большими стадионами. Их возведут в микрорайонах «Копай» и «Жас Оркен». По словам акима области, в скором времени будут функицонировать 8 полноценных стадионов. Между тем, обновили на заседнии составы политического совета и контрольно-ревизионной комисиии областного филиала партии. В первый вошли 33 человека, во вторую — 5. За предложенные изменения все проголосовали единогласно.