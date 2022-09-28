В Петропавловске начала работать ярмарка белорусской обуви

Ярмарка белорусской обуви снова радует петропавловцев. Теперь уже осенней и зимней коллекцией. Привезли на этот раз более 1000 пар. Здесь можно найти образцы разных цветов и размеров. Все товары изготовлены из натуральной кожи, овечьего меха, а главное — сшиты на ортопедической основе. То есть предназначена для тех, у кого высокий подъем, широкое голенище или выступающая косточка. Эти модели удобны в использовании.

ЕВГЕНИЙ КАЛАЧЁВ, менеджер по продажам:

— У нас имеется большой размерный ряд. Женская — от 36, мужская — от 40 по 49-ый. Большое количество зимней обуви. Также у нас имеется осенняя и немного летней.

Продавцы говорят, особым спросом их продукция пользуется у пенсионеров. В первый день ярмарки за обувью пришла Надежда Давыдова. Её радуют высокое качество, комфорт и широкий ассортимент.

НАДЕЖДА ДАВЫДОВА, жительница г.Петропавловска:

— Смотрите, как удобно. Она без застежки, для моего возраста. Открыл, закрыл и пошел. Очень удобно, мне кажется. Легкая, вот мне, что нравится. И надеюсь, что она будет качественная. Для меня этой сейчас важно,потому что я живу только на пенсию.

Стоимость женской обуви — от 11 тысяч тенге и выше, мужской- от 18 тысяч. Ярмарка пройдет с 28 сентября по 2 октября. Приобрести желаемую модель можно по адресу ул. Ш. Валиханова, 15А. Часы работы — с 10:00 до 19:00.