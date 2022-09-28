С участием Кумара Аксакалова прошла очередная сессия областного маслихата. Грамотное распределение бюджета играет ключевую роль в улучшении качества жизни и развитии региона. Но, в течение года по разным причинам его приходится корректировать. На заседании депутаты единогласно одобрили предлагаемые поправки. К примеру, управлению образования дополнительно выделили 93 млн тенге. Средства направят на приобретение котлов для школ и размещение государственного заказа школьных организаций. Управлению здравоохранения добавили 49 млн тенге на подготовку специалистов с послевузовским образованием.

НАТАЛЬЯ ДЫШКАНТ, руководитель управления финансов СКО:

— Управлению координации занятости и социальных программ — 18 млн тенге, в том числе на оплату коммунальных услуг в центрах социального обслуживания — 10 млн тенге, на приобретение продуктов питания для опекаемых в центрах — 8 млн тенге. Управлению физ.культуры и спорта — 17 млн тенге. Направят для оплаты ком.услуг спортивных школ. Управлению внутренней политики — 8 млн тенге на фонд оплаты труда рабочих групп, комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. Управлению энергетики и ЖКХ -66 млн тенге.

Второй вопрос на повестке дня — это изменение закона по обращению с животными. Согласно новым правилам, условия содержания домашних животных должны соответствовать их индивидуальным особенностям и удовлетворять естественные потребности. Для собак необходимо создать условия, исключающие их самовыгул. Если такой возможности нет, они должны находиться в вольере или на привязи. Выгуливать в специально отведенных местах животных можно на поводке длиной, не превышающей двух метров. Тем не менее, иметь при себе намордник для питомца хозяин обязан.

ОЛЖАС БОЛЫСПАЕВ, и.о. руководителя управления ветеринарии СКО:

— Предлагаемые правила разработаны на основе типовых правил содержания и выгула домашних животных, установленных министром экологии. Основные задачи проекта — установление общих и специальных требований, укрепление нравственности и гуманности общества, обеспечение безопасности.

Также в этот день наградили лучшего депутата по версии республиканского журнала «Депутат». Им стал директор ТОО «Есей Агро» Серик Жукеев.