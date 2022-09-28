О защите прав потребителей

Разное

20:05 28 Сентября 2022

С начала года в СКО количество обращений за помощью в департамент по защите прав потребителей увеличилось на 25%. В основном, в сферах розничной и электронной торговли, бытовых и ЖКХ услуг. Об этом журналистам рассказала руководитель профильного ведомства Лазьм Мияшева на брифинге в региональной службе коммуникаций. Говорили здесь и о новом законопроекте, который позволит значительно снизить количество нарушений и повысить уровень дисциплинированности недобросовестных предпринимателей.

ЛАЗЬМ МИЯШЕВА, руководитель департамента по защите прав потребителей СКО:
— «Предлагается ввести в Закон норму по взысканию с ответчика штрафа с перечислением части от удовлетворенной суммы иска в процентном соотношении общественному объединению потребителей, омбудсмену в случае подачи ими иска в интересах потребителей и удовлетворения судом предъявленных ими требований. В настоящее время внедренный в 2020 году так называемый трехступенчатый алгоритм рассмотрения и разрешения жалоб потребителей создал лишний барьер для реализации конституционного права потребителя-гражданина на судебную защиту. Сложилась практика возврата исков потребителей судами, о чем по данному поводу неоднократно поступали жалобы граждан и общественных объединений потребителей».

Алишер Ашимов

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