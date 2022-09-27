В Петропавловске с 28 сентября начнёт работать ярмарка белорусской обуви

Разное

20:19 27 Сентября 2022

В Петропавловске с 28 сентября начнёт работать ярмарка белорусской обуви. Это отличная возможность приобрести стильную и при этом удобную обувь. Здесь представят большой ассортимент зимней мужской и женской обуви. Более 1000 пар. Все модели из натуральной кожи, овечьего меха, а главное — сшиты на ортопедической основе. То есть предназначена для тех, у кого высокий подъем, широкое голенище или выступающая косточка.

— В основном вся обувь им давит по ширине косточки. Подъемы некоторым не влезают. Все идут к нам за такой обувью. Уходят счастливые и довольные с хорошей обувью.

Приятный бонус такой обуви — противоскользящая подошва. В тепле и комфорте человек доберётся до нужного места без падений. Продавцы говорят, особым спросом их продукция пользуется у пенсионеров. Для них такое качество в приоритете.

ЕЛИЗАВЕТА ПЕЛИВЦЕВА, менеджер по продажам:
— «У нас присутствует ортопедическая обувь как для мужчин, так и для женщин. Женские — от 35 по 46, мужские — от 40 по 49-ый.

Стоимость женской обуви — от 11 тысяч тенге и выше, мужской- от 18 тысяч. Ярмарка пройдет с 28 сентября по 2 октября. Приобрести желаемую модель можно по адресу ул. Ш. Валиханова, 15А. Часы работы — с 10:00 до 19:00.

Анна Потеряева

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