«Тепло сердец» — волонтёры оказывают поддержку гражданам РФ

Горячий чай, баурсаки и сладости. Так неравнодушные жители пытаются согреть граждан соседней России. В понедельник помощь от активистов получили 200 человек. В полдень вторника — ещё 50. Нуждающимся помогут продуктами питания и другим необходимым. В настоящее время многим из них просто некуда идти. По четверо суток они находятся на воказле и в торгово-развлекательных центрах.

АНАСТАСИЯ ВОЛКОВА, руководитель фронт-офиса волонтёров по СКО:

— Оказываем информационную поддержку, помощь в ориентировании в городе, как вызвать такси, какими приложениями пользоваться, где оформить документы. На вокзале не было сим-карт. Вот наши волонтеры принесли, раздают, кому нужно. Помогают в регистрации, подключаем свой вай-фай, пополняем баланс на определенные тарифы.