Мать с младенцем разыскали полицейские СКО

В районе М.Жумабаева из центральной районной больницы поступила информация о 28-летней местной жительнице, которая покинула медучреждение, оставив новорождённого младенца. Речь шла об отказе от ребёнка. После молодая мама поменяла мнение и забрала его, но не явилась на обследование в назначенный срок. Обеспокоенные судьбой малышки, которая родилась недоношенной, медики попытались найти её самостоятельно, затем обратились к полицейским. В ходе проверки они за сутки отыскали нерадивую мать у родственницы в одном из сёл района. Стражи порядка доставили её вместе с младенцем в больницу на обследование, необходимое ребёнку. По данному факту ювенальные полицейские известили комиссию по делам несовершеннолетних. Состоялось выездное заседание. В связи с заявлением сельчанки о трудном материальном положении решается вопрос о временном помещении девочки в городской Дом ребёнка.