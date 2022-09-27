Мать с младенцем разыскали полицейские СКО

Правоохранительные органы

20:27 27 Сентября 2022

В районе М.Жумабаева из центральной районной больницы поступила информация о 28-летней местной жительнице, которая покинула медучреждение, оставив новорождённого младенца. Речь шла об отказе от ребёнка. После молодая мама поменяла мнение и забрала его, но не явилась на обследование в назначенный срок. Обеспокоенные судьбой малышки, которая родилась недоношенной, медики попытались найти её самостоятельно, затем обратились к полицейским. В ходе проверки они за сутки отыскали нерадивую мать у родственницы в одном из сёл района. Стражи порядка доставили её вместе с младенцем в больницу на обследование, необходимое ребёнку. По данному факту ювенальные полицейские известили комиссию по делам несовершеннолетних. Состоялось выездное заседание. В связи с заявлением сельчанки о трудном материальном положении решается вопрос о временном помещении девочки в городской Дом ребёнка.

Анна Потеряева

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