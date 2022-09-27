28 тысяч россиян пересекли границу РК

В связи со сложившейся ситуации в соседней России всё больше её граждан приезжают в Казахстан. За неделю границу пересекли 28 тысяч человек. По словам заместителя акима области Даурена Жандарбека, СК для них является транзитом.

ДАУРЕН ЖАНДАРБЕК, заместитель акима СКО:

— «Большинство пребывающих после переночёвки, в основном, уезжают. Мы также отслеживаем соцсети, проводим мониторинг и видим, что так и происходит. В настоящее время поток снизился. Повлияло скорее всего то, что с российской стороны был усилен контроль по выезду военнообязанных граждан РФ. На сегодня больших очередей на границе не наблюдается».

Что касается временного проживания россиян, в Петропавловске действуют 24 гостиницы и 20 квартирных бюро. В общей сложности, это более 2 тысяч койко-мест. Загруженность высокая. Между тем, стражи порядка напоминают североказахстанцам о соблюдении требований миграционного законодательства.

ЕРМЕК НУСУРБАЕВ ,заместитель начальника управления миграционной службы ДП СКО:

— «Согласно пункту 9 «Правил въезда и пребывания иммигрантов в РК», физические и юридические лица, которые принимают иностранцев, обязаны уведомить органы внутренних дел о пребывающих у себя иммигрантов. Данное уведомление обязательно подается в течение 3-х рабочих дней со дня прибытия иностранного гражданина. В случае пропуска указанного срока и не уведомления ОВД о пребывании иммигранта, лица будут привлечены к ответственности».

Для юридических лиц предусмотрен штраф от 10 до 25 МРП, для физлиц — 30 МРП, это почти 92 тысячи тенге. Рассказали на брифинге и о ситуации в ЦОНах. По словам директора филиала Правительства для граждан, за два дня сюда обратились более 1300 человек. В основном приходят для оформления ИИН-а для временного прибывания на территории РК.