Двое аферистов по одной схеме обманули 23 жителей СКО

Правоохранительные органы, Криминал

20:57 26 Сентября 2022

Два преступника — одна схема. Двое аферистов 19-ти и 21-го года обманывали североказахстанцев прошлым летом. Действовали при этом порознь. Жертв выбирали в основном из числа молодёжи. Уверяли, что у них есть способы аннулировать товарный кредит, и за небольшое денежное вознаграждение уговаривали потерпевших приобрести для них сотовые телефоны стоимостью около 180 тысяч тенге. Полученный товар они продавали с рук примерно за половину стоимости, а их жертвы через некоторое время узнавали, что по-прежнему должны кредитным организациям. В итоге на удочку мошенников в общей сложности попались порядка 36-ти человек. Когда в полицию начали поступать заявления о мошенничестве, злоумышленников задержали. В настоящее время они отбывают наказание в виде 3 и 3,5 лет лишения свободы. С начала этого года доверились объявлениям о «раскрутке денег» и попали на обман 23 североказахстанца.

Диана Салихова

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