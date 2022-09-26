86 млн тенге выделили на капремонт школы в Жамбылском районе

Строительство, Образование

21:04 26 Сентября 2022

В Жамбылском районе провели капитальный ремонт и Пресноредутской общеобразовательной школы. Учебное заведение 1975-го года постройки отремонтировали в рамках проекта «Ауыл — ел бесігі». Здесь обновили окна, кровлю и систему отопления. На эти цели выделили более 86-ти млн тенге.

АРТЁМ САМАРКИН, директор Пресноредутской общеобразовательной школы, Жамбылский район:
— «Капитальный ремонт был необходим. С 1975 года окна продували, а так как мы находимся на севере, я считаю, что это является первой необходимостью. Наша школа укомплектована полными педагогическими кадрами. Работают 25 учителей, обучаются 86 детей».

ЭЛЬДАР ШУМЕКОВ, руководитель отдела образования Жамбылского района:
— «В Жамбылском районе функционируют 29 общеобразовательных учреждений. Из них 21 — средние школы, 6 — основные и 2 — начальные. Из 29 объектов образования на сегодня отремонтировано 11 школ. На следющий год плавнируем провести капитальных ремонт в 3-х учебных заведениях».

Алишер Ашимов

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