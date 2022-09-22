Медицинская помощь для детей в рамках ОСМС

К городской поликлинике №1 прикреплены порядка 12 тысяч детей. Они вместе с родителями могут попасть на прием к отоларингологу, ортопеду, хирургу, эндокринологу, невропатологу и другим необходимым специалистам.

АЙНУР АБИЛЬ, заведующая педиатрическими участками городской поликлиники №1:

— У нас есть 10 педиатрических участков. Каждый участок оснащен тремя специалистами. Это педиатр, медсестра и фельдшер. В нашей поликлинике есть лабораторно-диагностические центры. У нас есть отделение реабилитации. Получают лечение мехотерапией, кинезотерапией, магнитотерапией, лучевые терапии. Также у нас есть кабинеты ЛФК, массажа. Помогаем оздоровлению наших детей

Дети до года раз в месяц ходят на профилактические осмотры. При городской поликлинике №1 работает кабинет здорового ребенка. К этому медицинскому учреждению прикреплены сыновья Жанны Темиргалиевой. Младшему всего 10 месяцев, а старшему 10 лет.

ЖАННА ТЕМИРГАЛИЕВА , жительница г.Петропавловска:

— Если старший болеет, то тоже обращаемся по своему участку. Все рекомендации, лечебные назначения выполняем. Мы, родители, приходим на прием, как к психологу. Нам тактично, правильно рассказывают и все по полочкам раскладывают. Мы получаем бесплатное лечение, бесплатные приемы, потому что мы застрахованы.

В многопрофильной детской областной больнице лечение получают дети со всего региона. Всего здесь 370 койко-мест.

НУРЛАН АЙМАНОВ, директор многопрофильной детской областной больницы:

— Есть еще в районных больницах общесоматические педиатрические отделения. Вся узкоспециализированная помощь оказывается здесь. Обращаемость в приемный покой варьируется в сутки от 100 до 150 человек. Сегодня мы возобновили выездную работу, которая каждый год была. Уже объехали 4 района, оказываем консультативно-диагностическую помощь

В больнице трудятся свыше полутысячи человек. Они оказывают медицинскую помощь по нескольким десяткам различных профилей.



— Ребенку полтора года, диагноз ДЦП, мы не сидим. Первый раз мы отлежали, у нас реабилитация пошла на пользу.

— Моего ребенка ударила лошадь, привезли его сюда (название больницы вырезать) в тяжелом состоянии. Благодаря хирургам, врачам моего ребенка спасли.

И похожих историй спасения здесь очень много. В 2023-м году , к слову, медучреждение отметит 40 лет со дня основания. На сегодня в Северо-Казахстанской области проживают свыше 130 тысяч детей.

ЛАРИСА ГОРДЕЕВА, директор филиала по СКО НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— Все дети от 0 до 18 лет застрахованы. За них платит государство, поэтому они имеют право получить медицинскую помощь в рамках пакета ГОБМП и ОСМС. Хотела бы сказать, что на 2022 год филиалом фонда заключены договоры с поставщиками и выделены средства в объеме более 8 млрд тенге.

Часть этих средств, а именно 3,5 млрд тенге уже освоены. Эти деньги пошли на медицинскую помощь для юных североказахстанцев.