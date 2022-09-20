Общественный приём граждан прошёл в филиале партии «AMANAT» в рамках проекта «Кедергісіз келешек». Североказахстанцы обратились сюда за помощью к представителям местной исполнительной власти. 50-летний Валентин Макух — инвалид 1-ой группы. Несколько месяцев мужчина никак не может решить вопрос с жильём. Нет печного отопления, освещения, крыша в непригодном состоянии.

ВАЛЕНТИН МАКУХ, житель г.Петропавловска:

— «Сейчас ремонт надо дома делать. Крыша течёт. Условия аварийные. Я даже помыться не могу. Друзья, соседи. Галоши вот знакомый купил».

На приёме граждан мужчине предложили переехать в специализированное учреждение в Смирново, где созданы все необходимые условия для проживания инвалидов 1,2 группы и пожилых людей. Но, для этого Валентину Макуху необходимо оформить документы по инвалидности, которых у него нет.

ГУЛЬФИРА РАМАЗАНОВА, заведующая общественной приёмной СКОФ партии «AMANAT»

— «Сейчас дано поручение Центру занятости помочь ему пройти всё пошагово: подготовить определённый пакет документов, пройти медкомиссию, получить все направления. Я думаю, этот вопрос будет решен, и человек накануне зимы будет находиться в специализированном учреждении. Первое своё пособие он получит в начале октября. Сейчас он проживает на помощь добрых людей».

Всего на приём в филиал партии пришли 7 человек. Вопросы поступали разные: от улучшения жилищных условий до оформления инвалидности.