VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий

Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Глава государства отметил, что для Казахстана большая честь собрать вместе самых уважаемых духовных лидеров мира и наладить диалог. Касым-Жомарт Токаев рассказал участникам Съезда, что Казахстан вносит посильный вклад во всестороннее продвижение конструктивной повестки развития на региональном и глобальном уровнях. А во внутренней повестке нашей страны важными приоритетами являются укрепление единства, консолидация и эффективный диалог. Сегодня страна приступила к реализации масштабной программы реформ, построению Справедливого Казахстана.



КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Наша новая экономическая политика направлена на справедливое распределение общенационального дохода и равномерный рост благосостояния всех граждан. Мы выступаем за углубление международной торговли и инвестиционного партнерства. В энергетике и добывающих отраслях последовательно повышаем экологические требования, расширяем применение возобновляемых источников энергии.