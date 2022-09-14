VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий

Власть

21:28 14 Сентября 2022

Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Глава государства отметил, что для Казахстана большая честь собрать вместе самых уважаемых духовных лидеров мира и наладить диалог. Касым-Жомарт Токаев рассказал участникам Съезда, что Казахстан вносит посильный вклад во всестороннее продвижение конструктивной повестки развития на региональном и глобальном уровнях. А во внутренней повестке нашей страны важными приоритетами являются укрепление единства, консолидация и эффективный диалог. Сегодня страна приступила к реализации масштабной программы реформ, построению Справедливого Казахстана.


КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:
— Наша новая экономическая политика направлена на справедливое распределение общенационального дохода и равномерный рост благосостояния всех граждан. Мы выступаем за углубление международной торговли и инвестиционного партнерства. В энергетике и добывающих отраслях последовательно повышаем экологические требования, расширяем применение возобновляемых источников энергии.

Дарья Пышмынцева

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