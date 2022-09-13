Новости МТРК 13.09.2022

Новости МТРК

21:50 13 Сентября 2022

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев принял членов Национального курултая при Президенте Серика Акылбая и Сергея Худякова
Новости МТРК 06.09.2022
Республиканский слёт животноводов впервые проходит в СКО
15 млн тенге потерял североказахстанец, доверившись мошенникам
Как «Тепловые сети» готовятся к зиме?
Новости МТРК 24.08.2022
«Пример для других»: глава минсельхоза о животноводстве в СКО
В школах Мамлютского района готовятся к отопительному сезону
Акция «Қазақстан мұрасы — наследие Казахстана» прошла в Петропавловске
55 лет Северо-Казахстанской археологической экспедиции и 70 лет заслуженному профессору А.Плешакову
На 46% снижена задолженность по алиментам с начала года
Даурен Абаев рассказал о повышении зарплаты преподавателей