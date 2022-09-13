Как развивается туризм в Айыртауском районе?

На побережье озера Шалкар база отдыха «Ажар» открылась недавно. За полгода полюбилась многим туристам, а всё потому, что здесь создали все условия для отличного отдыха. В первую очередь невозможно не заметить красивые домики. Вместо старых здесь возвели современые мини-коттеджи.

ОКСАНА ПАВЛЮК, администратор зоны отдыха «Ажар», Айыртауский район:

— «Построили 4 больших дома, которые очень стильные и классные. Есть у нас в планах строительство ещё 6-ти домов. Есть 2-х комнатные и 3-х комнатные. Есть у нас баня, котёл, который мы топим. Все купаются. Конечно, зона, где загорают люди, имеются лежаки. Просто сейчас не сезон, мы убрали всё».

На реконструкцию потратили 200 млн тенге. Единственный вопрос, который сейчас волнует всех владельцев зон отдыха — плохие подъездные пути. По словам главы региона Кумара Аксакалова, проблемой займутся и окажут финансовую поддержку в дальнейшем развитии через СПК.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— «Дороги, набережная, освещение. Здесь большие планы есть. Я думаю, что это будет реализовано, поскольку Имантау-Шалкарская зона должна развиваться. Это должен быть стандарт всего, что мы сегодня видим. Вы задаёте тон, и я повторяю ещё раз, мы готовы рассмотреть, как поддержать Вас финансово».

В скором времени Шалкар-Имантауская зона перейдёт на баланс министерства культуры и спорта РК, заключил первый руководитель области.