«Цифровая карта семьи», декретный отпуск, пенсия: как изменится жизнь казахстанцев после Послания?

Молодая мама Ботагоз Сыздыкова с малышкой Алиёй вышли на утреннюю прогулку. Кроху в честь отважной Алии Молдагуловой назвал папа. Сейчас малышке всего полгода. Без мамы не может обойтись ни минуты. В таком тесном контакте с мамой Алия будет до 2-3 лет, пока не пойдёт в садик. А Ботагоз будет получать пособие по уходу за ребёнком, пока малышке не исполнится полтора года. Инициативу продлить период выплат озвучил Президент в своём послании. Для родителей — отличная новость, говорит молодая мама, особенно для матерей — одиночек.

БОТАГОЗ СЫЗДЫКОВА, жительница г.Петропавловска:

— Для них эта новость гораздо важнее, чем для полных семей. Такие матери вынуждены выйти на работу после года, так как у них нет финансовых средств воспитывать детей. Сегодня это очень накладно: памперсы, одежда для детей, кормить, если нет грудного молока. Эти темы очень острые. Конечно, было бы лучше, если бы продлили до 2 лет. Так как детские сады в основном принимают с 2 лет.

Официально период выплат увеличивают с 1 января 2023 года. Но семьи, где малышам на эту дату ещё не исполнится годик, тоже будут получать пособия до полутора лет. Но если 1 января ребёнку уже годик, то новых выплат не будет.

ГУЛЬБАХЫТ МАНАБАЕВА, заместитель руководителя департамента Комитета труда и социальной защиты по СКО:

— Ребёнку, например, 31 декабря 2022 года уже год, выплата прекращена. На 1 января 2023 года они не являются получателями. Это касается и работающих родителей, и неработающих. Работающие получают пособие из государственного фонда социального страхования, она составляет 40% от утраченного дохода.

У неработающего родителя пособие по уходу за ребёнком составит всего лишь 18 тысяч тенге. Это на первого ребёнка. На последующих сумма немного увеличивается. Самым обсуждаемым после Послания стало и поручение снизить пенсионный возраст для женщин. Об этом просила прекрасная половина всей страны, в том числе и учитель Кульбаршин Жукенова. Ей 60 лет.

Сейчас Кульбаршин Аманбаевна рассказывает о казахской национальной одежде. К занятиям учитель с 30-летним стажем относится ответственно. Для наглядности нарядилась сегодня в камзол и кимешек. Педагог каждый день старается преподнести детям информацию в интересной для них форме, но признаёт, возраст берёт своё.

КУЛЬБАРШИН ЖУКЕНОВА, учитель городской классической гимназии имени Сафуана Шаймерденова:

— С каждым годом работать становится всё сложнее. Зрение уже не то. К тому же сейчас цифровизация, всё в электронке, бывает часами сидишь за монитором. Глаза устают, голова болит, всё-таки уже возраст. Конечно, это хорошее поручение — снизить пенсионный возраст. Как в 63 года работали бы — вообще не представляю.

Ранее каждый год пенсионный возраст женщин увеличивался. В следующем году он составит 61 год. На этих цифрах и зафиксируется. Увеличился и размер базовой пенсии. Сейчас она составляет от 20 до 37 тысяч тенге. Базовая пенсия варьируется в коридоре от 54 до 70% от прожиточного минимума. Теперь будет на 51% больше.

ГУЛЬБАХЫТ МАНАБАЕВА, заместитель руководителя департамента Комитета труда и социальной защиты по СКО:

— Это коснётся всех пенсионеров, получающих базовую пенсию. Их в СКО около 120 тысяч. У нас пенсия — это совокупная выплата. Она состоит из солидарной пенсии, это основная, которая зависит от стажа и дохода. Вторая — базовая введена в 2005 году.

Кому и какие выплаты и пособия положены. Эта информация будет собрана в «Цифровой карте семьи». Пока что проект пилотный. Заработает он с наступлением следующего года. Интегрированная система будет определять, какие пособия и для кого. Получателю отправят СМС. И после согласия гражданина ему назначают выплаты. Не нужно ходить писать заявления. Это экономит время и устраняет риски для коррупции. Сейчас в «Цифровой карте» собраны данные 6 млн семей. По нашей области содержится информация 16 тысяч жителей.