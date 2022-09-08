С начала года в СКО зарегистрировано 26 ДТП с участием детей

В области за 8 месяцев зарегистрировано 26 ДТП с участием детей, в результате которых 1 ребенок погиб, 30 получили ранения. На дорогах произошло 193 ДТП, в которых погибли 25 человек и 287 получили травмы. С началом учебного года, когда в утренние и вечерние «часы пик» на городских улицах повышается количество автомашин и пешеходов — профилактика ДТП приобретает особую актуальность. Полицейские просят родителей подключиться к этому общему делу: рассказывать малышам и подросткам о необходимости соблюдения всех правил на дороге, а главное — личным примером показывать младшим, что нарушать ПДД — недопустимо.

Богдан Рындин, учащийся СШ № 2: