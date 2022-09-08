С начала года в СКО зарегистрировано 26 ДТП с участием детей

Правоохранительные органы

21:32 8 Сентября 2022

С 1 сентября полицейские работают в рамках второго этапа мероприятия «Внимание-дети!» Они посещают школы, медицинские учреждения, ведут профилактику нарушений Правил дорожного движения среди детей на улицах. Такая встреча прошла с учащимися младших классов СШ №2.

Азамат Жамуков, старший инспектор УМПС ДП СКО:

— Учащимся доводим основные Правила дорожного движения, жесты регулировщика, а также вручаем брошюры профилактического характера. С водителями транспортных средств проводим беседы по строгому использованию детских удерживающих устройств. Данные мероприятия также проводятся сотрудниками полиции на постоянной основе. Также выявляем грубые нарушения ПДД, непосредственно влияющие на аварийность, в целом.

В области за 8 месяцев зарегистрировано 26 ДТП с участием детей, в результате которых 1 ребенок погиб, 30 получили ранения. На дорогах произошло 193 ДТП, в которых погибли 25 человек и 287 получили травмы. С началом учебного года, когда в утренние и вечерние «часы пик» на городских улицах повышается количество автомашин и пешеходов — профилактика ДТП приобретает особую актуальность. Полицейские просят родителей подключиться к этому общему делу: рассказывать малышам и подросткам о необходимости соблюдения всех правил на дороге, а главное — личным примером показывать младшим, что нарушать ПДД — недопустимо.

Богдан Рындин, учащийся СШ № 2:

Сегодня к нам приходили на урок полицейские и рассказывали про ПДД: как переходить светофор, как вести себя, когда сломался светофор.

С начала второго этапа мероприятия «Внимание-дети!» выявлено почти 1700 нарушений ПДД. Операция завершается 12 сентября, однако ежедневная работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма будет продолжаться.

Анна Потеряева

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