Кражу зерна почти на 1,5 млн. тенге пресекли полицейские СКО

В Есильском районе полицейские на просёлке заметили следы «Камаза», уводящие в лес. Вместе с работниками близлежащего ТОО проверили след и обнаружили за деревьями выгруженное на траву зерно нового урожая. Прибывшая по вызову следственно-оперативная группа установила причастность 39-летнего работника предприятия. Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по статье «Кража». С места происшествия изъято и возвращено владельцу 12 тонн 260 килограммов пшеницы на сумму свыше 1,5 млн тенге. Стражи порядка рекомендуют сельхозтоваропроизводителям обеспечивать техническую укреплённость своих объектов, совершенствовать системы безопасности. Это способствует профилактике и оперативному раскрытию краж. С начала уборочной кампании полицейские проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Астық». За это время зарегистрировано 5 преступлений, 4 из которых раскрыли.