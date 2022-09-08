8 лет лишения свободы дали жительнице Петропавловска за убийство мужа

Огласили приговор по делу об убийстве полицейского. Произошла трагедия в мае этого года. Погибший 1990 года рождения был найден в своем доме со следами насильственной смерти. Обвиняемый — супруга. Из материалов дела известно, что в момент происшествия она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Причиной для совершения преступления стала ссора из-за измены мужа. В содеянном подсудимая чистосердечно раскаялась. С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил минимальное наказание.

СЕРГЕЙ ВИКТОРЕНКО, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам по СКО:

— Признать виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 99 ч.1 УК РК. Назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.

Также стороне потерпевших виновная выплатит 4 млн тенге за моральную компенсацию и 153 тыс тенге в фонд компенсации потерпевших.