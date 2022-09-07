В Петропавловске 73% многоэтажек готовы к зиме

90-квартирный дом по ул. Абая, 96 построили больше 40 лет назад. Председатель ОСИ Светлана Гришанова с гордостью рассказала, что проблем с отоплением здесь никогда не было. В этих пятиэтажках тепло, даже когда зимой столбики термометров приближаются к отметке в -30 градусов. Всё это благодаря ежегодной промывке и опрессовке системы отопления. К этой процедуре дом тоже необходимо готовить.

СВЕТЛАНА ГРИШАНОВА, председатель ОСИ «СКО Абая, 96»:

— Делаем ревизию всей запорной арматуры, в элеваторном узле. Предупреждаю жильцов, чтобы они делали в квартирах ремонты, подготавливали свою систему отопления. Чтобы зимой не было никаких аварийных ситуаций, чтобы было тепло и не было жалоб. После проведения этих работ мы всегда делаем промывку и опрессовку. Именно с организацией, которая имеет лицензию, с которой мы работаем уже не первый год.

Через три часа дом полностью будет готов к приходу холодов. Через 12 дней в областном центре дадут тепло. Первыми подключат социально-значимые объекты, потом многоэтажки. Таких в Петропавловске 1115. Из них свою отопительную систему подготовили 73%.

АСЕМ АЙТУЛОВА, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— Напоминаем, что подготовка к отопительному сезону продлится до 15 сентября. Поэтому оставшимся порядка 200 домам необходимо поторопиться с подготовкой. Также у нас ежегодно возникали проблемы в домах старой постройки, по городу таких 52 дома. В текущем году по поручению акима города у нас жилищной инспекцией были проведены работы по разъяснению жителям. Вследствие чего, на сегодня в 31-м доме самостоятельно провели опрессовку и промывку, в 21 доме с помощью ТОО «Жилищная служба».

Речь идет о городских двухэтажках 1914-1960 годов постройки. В них каждый год после начала отопительного сезона происходили аварии.