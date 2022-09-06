Обязательно к посещению: популярные туристические места в Алматы

Город у подножия гор привлекателен для туристов своей историей, многогранностью и уникальностью. Но в Алматы есть несколько мест, которые подарят особенные впечатления и незабываемые воспоминания.

«Медео» — высокогорный каток

Лучше гор может быть только… каток в горах. Поэтому туристы и местные жители выстраиваются в очередь, чтобы купить билеты на «Медео». Этот уникальный комплекс для зимних видов спорта построили в 1972 году на высоте почти 1700 м над уровнем моря. До сих пор он считается самым высокогорным и крупнейшим в мире сооружением в своей категории. Здесь проводят:

хоккейные матчи;

соревнования по фигурному катанию;

гонки конькобежцев.

Вдохновленные спортсменами и захватывающими видами посетители «Медео» тоже становятся на коньки. Здесь есть все необходимое для катания: прокат оборудования, школы, инструкторы. На территории комплекса также расположена гостиница. Благодаря уникальной системе заморозке воды и толщине льда более 2-х метров, сезон на «Медео» длится 8 месяцев.

Весной и летом здесь тоже есть чем заняться. Если преодолеть 841 ступеньку и подняться к плотине можно увидеть захватывающий дух пейзаж: горы, ущелье, каток с высоты и канатную дорогу к горному курорту «Шымбулак». Во время цветения деревьев это выглядит особенно впечатляюще. Также на «Медео» регулярно проводят музыкальные шоу и фестивали разных жанров.

Кок-Тобе — гора в городе

Если нет времени для поездки на «Медео», можно совершить прогулку на гору Кок-Тобе (Зеленый Холм) в Алматы. Помимо превосходного вида на город, там есть много интересного:

парк аттракционов;

памятник группе «The Beatles»;

небольшой зоопарк;

городская телебашня;

скалодром;

художественная галерея.

Наибольший интерес представляет, конечно, пешая прогулка, но добраться до вершины можно и по канатной дороге. Также от подножия горы наверх регулярно ходит специальный автобус.

Музеи Алма-Аты — история и современность

Для знакомства с прошлым и настоящим Казахстана стоит посетить музеи в Алматы. Здесь расположен Центральный республиканский музей. Также большой интерес представляют музеи природы и геологии, где собраны образцы древней и современной флоры, фауны, а также полезных ископаемых. В Музее искусств имени Кастеева, а также картинных галереях можно познакомиться с работами казахстанских и зарубежных художников, скульпторов.

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