Обязательно к посещению: популярные туристические места в Алматы

Новости МТРК, Туризм

1:00 6 Сентября 2022

Город у подножия гор привлекателен для туристов своей историей, многогранностью и уникальностью. Но в Алматы есть несколько мест, которые подарят особенные впечатления и незабываемые воспоминания.

«Медео» — высокогорный каток

Лучше гор может быть только… каток в горах. Поэтому туристы и местные жители выстраиваются в очередь, чтобы купить билеты на «Медео». Этот уникальный комплекс для зимних видов спорта построили в 1972 году на высоте почти 1700 м над уровнем моря. До сих пор он считается самым высокогорным и крупнейшим в мире сооружением в своей категории. Здесь проводят:

  • хоккейные матчи;
  • соревнования по фигурному катанию;
  • гонки конькобежцев.

Вдохновленные спортсменами и захватывающими видами посетители «Медео» тоже становятся на коньки. Здесь есть все необходимое для катания: прокат оборудования, школы, инструкторы. На территории комплекса также расположена гостиница. Благодаря уникальной системе заморозке воды и толщине льда более 2-х метров, сезон на «Медео» длится 8 месяцев.

Весной и летом здесь тоже есть чем заняться. Если преодолеть 841 ступеньку и подняться к плотине можно увидеть захватывающий дух пейзаж: горы, ущелье, каток с высоты и канатную дорогу к горному курорту «Шымбулак». Во время цветения деревьев это выглядит особенно впечатляюще. Также на «Медео» регулярно проводят музыкальные шоу и фестивали разных жанров.

Кок-Тобе — гора в городе

Если нет времени для поездки на «Медео», можно совершить прогулку на гору Кок-Тобе (Зеленый Холм) в Алматы. Помимо превосходного вида на город, там есть много интересного:

  • парк аттракционов;
  • памятник группе «The Beatles»;
  • небольшой зоопарк;
  • городская телебашня;
  • скалодром;
  • художественная галерея.

Наибольший интерес представляет, конечно, пешая прогулка, но добраться до вершины можно и по канатной дороге. Также от подножия горы наверх регулярно ходит специальный автобус.

Музеи Алма-Аты — история и современность

Для знакомства с прошлым и настоящим Казахстана стоит посетить музеи в Алматы. Здесь расположен Центральный республиканский музей. Также большой интерес представляют музеи природы и геологии, где собраны образцы древней и современной флоры, фауны, а также полезных ископаемых. В Музее искусств имени Кастеева, а также картинных галереях можно познакомиться с работами казахстанских и зарубежных художников, скульпторов.

Узнать о других достопримечательностях Алматы и запланировать посещение можно на сайте Тикетон.

 

 

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