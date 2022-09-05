Запрещённую литературу пытались провести через границу РК

Попытку провоза запрещенной литературы пресекли полицейские. На пограничном посту «Жана жол» у граждан РФ были изъяты книги религиозного содержания. Решениями судов они признаны экстремистскими материалами и запрещены к ввозу, изданию и распространению на территории РК. На нарушителей наложили штраф в размере 70 МРП. Штраф в 35 месячных расчётных показателей пришлось заплатить и владельцу одного из интернет-магазинов по продаже религиозной атрибутики. Полицейские напоминают, распространение религиозных материалов требует соответствующего постановления, которое выдаёт местный исполнительный орган. Всего с начала года в области выявили 18 правонарушений в сфере религиозного законодательства.

Диана Салихова