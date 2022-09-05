Юбилейные мероприятия, посвященные 90-летию Мамлютского района

В селе Покровке Мамлютского района в выходные дни играли в кокпар. Посвятили национальное состязание юбилею района и 111-летию села. На окраине населённого пункта собрались и взрослые, и дети.

Закир Мухаметкулов, житель с.Покровки, Мамлютский район:

— «С того момента, как я приехал в этот аул, прошло 18 лет. За эти годы каждый житель деревни стал частью огромной семьи. Сегодня мы решили устроить национальные игры, такие как кокпар. Вся деревня приложила большие усилия. Спасибо парням, а также всем тем, кто нам помогал».

Юрты, древесный дым от самовара, плов, готовящийся в казане, алтыбакан, — праздничная атмосфера была здесь повсюду и передавала национальный колорит. Но, самым главным событием, за которым все пришли понаблюдать, стала игра в кокпар. Нуржайык Иманжанов приехал сюда из Жамбылского района, чтобы поучаствовать в зрелищных гонках.

Иманжан Нуржаев — участник игры :

— « C самого детства я верхом на лошади, раньше участвовал в скачках, сейчас вот играю в кокпар, можно сказать, это и есть моя профессия. Cам держу лошадей, обучаю их, это моя работа».

Победителям вручали денежные призы в размере 20 тысяч тенге.

Диас Усен