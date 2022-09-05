Вице-министр энергетики РК посетил Петропавловскую ТЭЦ-2

Петропавловскую ТЭЦ-2 с рабочим визитом посетили вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов и председатель Комитета министерства энергетики Сунгат Есимханов. На какой стадии подготовка к отопительному сезону, и как проходят ремонтные работы по восстановлению ТЭЦ-2, — главные тезисы визита. Полным ходом идёт строительство газоходов для подключения котлов. Большой объем работы в этом году проводится и с котельным оборудованием станции. Помимо этого продолжается демонтаж рухнувшей трубы. Что касается отопления, то теплоэлектроцентраль к зиме полностью готова. Сезон здесь встретят с 11 рабочими котлоагрегатами, 2 из которых будут в резерве. После обхода станции состоялось совещание.

Диана Салихова