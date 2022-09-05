В Петропавловске прошёл товарищеский матч между сотрудниками правоохранительных органов и СМИ

Футболки, гетры, бутсы — вместо привычных деловых костюмов и микрофонов. На поле встретились сотрудники силовых структур и средств массовой информации. За команду «Қаламгер» играет Алдияр Жылкайдаров. Корреспондент телеканала «Qyzyljar» футболом увлекается с детства. В товарищеских матчах парень играет не первый раз.

Алдияр Жылкайдаров, корреспондент телеканала «Qyzyljar»:

— «Сегодня мы играем с сотрудниками правоохранительных органов. Соперники очень сильные. Но, тем не менее, мы надеемся на победу. К матчу подошли ответственно, усердно тренировались. Играет обещает быть интересной».

А вот Азат Каримуллин представляет команду «Найза». Здесь играют только руководители правоохранительных органов. Товарищеские матчи, по его мнению, это не только проверка своих сил, но и пропаганда здорового образа жизни и спортивного духа.

Азат Каримуллин, начальник департамента КНБ РК по СКО:

— «Соперники серьёзные. 1,48: Мы часто играем в футбол, 2 раза в неделю. Тренировки у нас разные. Мы играем в волейбол, футбол. У нас есть қазақша күрес. Недавно проходил чемпионат среди правоохранительных органов. Я сам сторонник спорта и всегда призываю всех заниматься спортом».

Поддержал инициативу и глава региона Кумар Аксакалов. Игра выдалась зрелищной, команды держали в напряжении не только друг друга, но и зрителей. Первый мяч в ворота соперников забила команда «Найза».

Гол не остался без ответа. Через несколько минут «Каламгер» дал отпор.

На табло — 1:1. Ничья. Но, сотрудники силовых структур не собирались уступать победу. На ответ журналистов они отбились двумя голами. Товарищеский матч организовали в честь празднования 27-летия Дня Конституции. В итоге победу одержала команда «Найза». Счёт — 5:2.

Алишер Ашимов